Экс-игрок Барселоны: Никто не думал, что Месси станет лучшим футболистом в мире

Кристиан Идальго отметил, что аргентинец был очень стеснительным и замкнутым игроком.

Бывший игрок Барселоны Кристиан Идальго вспомнил о том, что думали про Лионеля Месси в начале его карьеры.

"Лео был очень талантливым футболистом, никто в клубе не сомневался, что он станет очень хорошим игроков. Но никто не думал, что он станет лучшим в мире. Никто не мог этого предвидеть.

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Достижения Месси уникальные, при том, что в прошлом он был очень стеснительным и замкнутым. Он говорил только тогда, когда это было необходимо. Зато когда он стал больше играть и забивать, он стал более общительным и начал шутить", - цитирует Идальго Goal.

Отметим, что в нынешнем сезоне Месси провел 22 матча в Ла Лиге, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси в голосовании за лучшего игрока в истории.