Зидан рассчитывает заполучить Мбаппе в летнее трансферное окно

Французский специалист надеется, что Реал сумеет договориться с ПСЖ о трансфере Мбаппе.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан пассчитывает, что в ближайшее трансферное окно клуб совершит покупку форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Как сообщает журналист Николо Шира на своей страничке в Twitter, для Зидана французский форвард - цель номер один. При этом ПСЖ работает над продлением контракта с Мбаппе и даже готов вдвое увеличить его оклад.

Стоит отметить, что Королевский клуб может отказаться от идеи покупать Килиана - из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мадридцы могут урезать свой бюджет на трансферы.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса может помочь ПСЖ договориться с Килианом Мбаппе о контракте.