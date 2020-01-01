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Кроос: Снижение зарплаты похоже на пожертвование в пустоту

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Немец хочет распределять сам свою зарплату.
Тони Кроос
Тони Кроос
Getty Images

Футболист мадридского Реала Тони Кроос поделился мнением об урезании зарплат на время карантина. 

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“Снижение зарплаты похоже на пожертвование в пустоту. Или для клуба. 

Я выступаю за то, чтобы выплачивали полную зарплату, а каждый распределял ее на правильные вещи. Всех просят помочь там, где это необходимо, есть много мест, где помощь действительно нужна“, - приводит слова Крооса SWR Sport.

Ранее сообщалось, что Реал сократит зарплату футболистам максимум на 10 процентов.

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Теги: Тони Кроос, Реал Мадрид, коронавирус, футбол
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