Кроос: Снижение зарплаты похоже на пожертвование в пустоту
Немец хочет распределять сам свою зарплату.
Футболист мадридского Реала Тони Кроос поделился мнением об урезании зарплат на время карантина.
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“Снижение зарплаты похоже на пожертвование в пустоту. Или для клуба.
Я выступаю за то, чтобы выплачивали полную зарплату, а каждый распределял ее на правильные вещи. Всех просят помочь там, где это необходимо, есть много мест, где помощь действительно нужна“, - приводит слова Крооса SWR Sport.
Ранее сообщалось, что Реал сократит зарплату футболистам максимум на 10 процентов.
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