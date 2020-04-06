Реал отказался возвращать Роналду

"Сливочные" делают акцент на молодых.

Руководство Реала приняло решение отказаться от приобретения футболиста Ювентуса Криштиану Роналду, об этом сообщает AS.

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По информации источника, “сливочные“ не заинтересованы в возвращение португальца в мадридский клуб. Такое решение принято из-за того, что команда будет строиться вокруг молодых футболистов.

Напомним, что Роналду перешел в туринский клуб из Реала летом 2018 года.

В текущем сезоне нападающий провел 32 матча за Ювентус во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус может избавиться от Роналду из-за кризиса. Отметим, что Криштиану может перебраться в Манчестер Юнайтед или ПСЖ.