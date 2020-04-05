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Лунин поучаствовал в челлендже Роналду

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Украинец покачал пресс и передал эстафету другим известным футболистам, а также ведущему Андрею Беднякову.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Португальский нападающий Криштиану Роналду придумал челлендж, в рамках которого нужно сделать как можно больше скручиваний (упражнение на пресс) за 45 секунд.

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Форвард Ювентуса сделал 142 повторения, и на этот вызов решил ответить украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин. У нашего соотечественника получилось сделать 80 повторений за 45 секунд.

“Кубок гостиной комнаты“. Первая неделя. 80 скручиваний за 45 секунд - неплохо для воскресенья! Немного меньше, чем Роналду.

Спасибо за вызов, Криштиану. Передаю эстафету Тибо Куртуа, Мартину Эдегору, Андрею Беднякову, Денису Бойко и Луисми Санчесу“, - написал Лунин в публикации на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nike Living Room Cup - Первая неделя. 80 скручиваний за 45 секунд - не плохо для воскресенья ! Не много меньше чем Роналду😂😁👍Спасибо за вызов @cristiano Передаю эстафету @thibautcourtois @odegaard.98 @biedniakov @king_kong_71 @luismi17sb #playinside#livingroomcup@nike @cristiano Nike Living Room Cup - primera semana. 80 repeticiones por 45 segundos - no está mal para domingo! Un poco menos que Cristiano😂😁👍Gracias por reto @cristiano Paso el reto a @thibautcourtois @odegaard.98 @biedniakov @king_kong_71 @luismi17sb #playinside#livingroomcup@nike @cristiano

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду показал свою новую прическу в исполнении Джорджины.

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Теги: Андрей Лунин, Овьедо, Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, вне игры, челлендж, видео
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