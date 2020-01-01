Ушел из жизни бывший тренер Атлетико
Сербский специалист также возглавлял Реал и Барселону.
Известный тренер Радомир Антич скончался в возрасте 71 лет. Об этом сообщает пресс-служба Атлетико.
“Семья Атлетико скорбит из-за смерти Антича, нашего легендарного тренера. Вы навсегда останетесь в нашем сердце, покойтесь с миром“, - сказано в заявлении представителей клуба.
Причина смерти сербского специалиста не сообщается.
Напомним, что Радомир Антич завоевал “золотой дубль“ с Атлетико в сезоне-1995/96. Он также возглавлял Реал и Барселону.
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