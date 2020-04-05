Райола намерен устроить переход Погба в Реал

Агент хочет осуществить переход француза в Мадрид.

Футболист Манчестер Юнайтед Поль Погба может перебраться в Реал в летнее трансферное окно, об этом сообщает AS.

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По информации источника, французский игрок заинтересован в переходе в мадридский клуб.

Один из ключевых факторов трансфера Погба в Реал играет агент Мино Райола, который, как утверждает издание, видит своего клиента в футболке “сливочных“.

Текущий контракт Погба с Манчестер Юнайтед истекает в 2021 году.

Ранее стало известно, за сколько Реал готов купить Погба. Отметим, что Ювентус также заинтересован в возвращение француза.