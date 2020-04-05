Стало известно, когда Ла Лига может возобновить сезон

Чемпионат Испании могут завершить без зрителей.

Чемпионат Испании, остановленный из-за пандемии коронавируса, могут возобновить в начале июня.

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Как сообщает AS, на данный момент предполагается, что Ла Лигу возобновят 5 июня при условии, что эпидемиологическая ситуация в стране позволит проводить футбольные матчи. Кроме того, оставшиеся 11 туров могут быть сыграны без зрителей.

Также отмечается, что этот сценарий будет исполнен, если будет соответствовать планам УЕФА в отношении других чемпионатов. Союз рассчитывает создать единый план для всех чемпионатов, если ситуация позволит.

Отметим, что по состоянию на 5 апреля в Испании зафиксировано более 130 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 12 418 человек умерли, а 38 080 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии завершат досрочно из-за коронавируса.