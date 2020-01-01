Барселона готова пожертвовать Гризманном ради Неймара

Француз может покинуть каталонский клуб спустя год пребывания в нем.

Руководство Барселоны продолжает активно работать над возможным вариантами приобретения Неймара из ПСЖ.

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Как сообщает Sky Sports , боссы каталонского клуба готовы включить в сделку по Неймару Антуана Гризманна, который перешел в состав “сине-гранатовых“ прошлым летом. Барселона оценивает француза в 100 миллионов евро.

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Испанский клуб ожидает, что ПСЖ потребует за бразильца 155 миллионов евро. Таким образом, “сине-гранатовые“ намерены отдать Гризманна и доплатить оставшуюся сумму.

Отмечается, что если такой вариант не устроит ПСЖ, то Барселона просто продаст игрока, чтобы собрать необходимые средства на трансфер нападающего.

Ранее сообщалось, что Гризманн может войти в сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса из Интера.