Барселона готова пожертвовать Гризманном ради Неймара
Руководство Барселоны продолжает активно работать над возможным вариантами приобретения Неймара из ПСЖ.
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Как сообщает Sky Sports, боссы каталонского клуба готовы включить в сделку по Неймару Антуана Гризманна, который перешел в состав “сине-гранатовых“ прошлым летом. Барселона оценивает француза в 100 миллионов евро.
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Испанский клуб ожидает, что ПСЖ потребует за бразильца 155 миллионов евро. Таким образом, “сине-гранатовые“ намерены отдать Гризманна и доплатить оставшуюся сумму.
Отмечается, что если такой вариант не устроит ПСЖ, то Барселона просто продаст игрока, чтобы собрать необходимые средства на трансфер нападающего.
Ранее сообщалось, что Гризманн может войти в сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса из Интера.
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