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Сетьен останется главным тренером Барселоны - As

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"Сине-гранатовые" отказались от двух кандидатур.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен останется на своем посту по окончании сезона, об этом сообщает As.

По информации источника, руководство каталонского клуба приняло решение оставить специалиста на следующий сезон.

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Отмечается, что боссы “сине-гранатовых“ отказались от вариантов с приглашением Хави, который возглавляет Аль-Садд из Катара, и главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана, который сможет присоединиться к клубу только после чемпионата Европы в 2021 год.

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Текущий контракт Сетьена с Барселоной истекает в 2022 году, но, по условиям контракта, оно может быть расторгнуто решением нового президента клуба, выборы которого пройдут в июне следующего года.

Сообщается, что Сетьен останется тренером “сине-гранатовых“, даже если ему не удастся выиграть ни одного трофея в этом сезоне.

Напомним, что игроки Барселоны разочаровались в главном тренере команды.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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