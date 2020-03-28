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Игрок Сельты нарушил карантин, отправившись на машине из Испании в Данию

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Игроки испанского клуба уже потребовали наказания для своего партнера по команде.
Пионе Систо
Пионе Систо
Getty Images

Полузащитник Сельты Пионе Систо нарушил правила карантина, чтобы вернуться на родину в Данию.

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По информации Marca, 25-летний футболист без разрешения клуба покинул Испанию. Кроме того, из-за закрытого воздушного сообщения спортсмену пришлось ехать на личном автомобиле. Систо был в пути около 26 часов, преодолев порядка 3 тысяч километров.

Такие поездки - нарушение правил карантина в Испании. Власти призвали отказаться от поездок без уважительных причин. В случае нарушения водитель заплатит штраф в размере от 600 евро.

Издание отмечает, что поступком Систо оказались недовольны его партнеры по команде - они уже обратились к руководству Сельты с просьбой наказать Пионе.

Ранее сообщалось что бывшего игрока Ньюкасла арестовали из-за нарушения карантина.

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Теги: Сельта, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, коронавирус, карантин, COVID-19
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