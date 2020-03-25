Де Йонг и Йович - в списке новичков Ла Лиги, которые разочаровали своим выступлением

А вот Эден Азар, который также провел не лучший дебютный сезон в Испании, не попал в список главных разочарований.

Авторитетное издание AS опубликовал список главных разочарований нынешнего сезона среди тех игроков, которые присоединились к испанским клубом перед началом кампании.

Главными разочарованиями эксперты издания считают:

Френки де Йонг (Барселона);

Жоау Фелиш (Атлетико);

Лука Йович (Реал);

Борха Иглесиас (Бетис);

Марио Эрмосо (Атлетико);

Рони Лопеш (Севилья);

Фернандо Калеро (Эспаньол);

Педро Порро (Вальядолид).

Примечательно, что Фелиш перешел в ряды “матрасников“ из Бенфики за 126 миллионов евро. Каталонцы заплатили Аяксу за трансфер Де Йонга 75 миллионов, а Реал перечислил Айнтрахту 60 миллионов за Йовича.

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Стоит отметить, что в этот список не попал полузащитник Реала Эден Азар, который провел 10 матчей за мадридский клуб, отличившись 1 голом и 4 ассистами. Стоимость его трансфера составила 130 миллионов евро.

Ранее Лука Йович признал, что провалил сезон в Реале. Впрочем, в ближайшее трансферное окно он может покинуть клуб из-за нарушения правил карантина.