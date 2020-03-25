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Де Йонг и Йович - в списке новичков Ла Лиги, которые разочаровали своим выступлением

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А вот Эден Азар, который также провел не лучший дебютный сезон в Испании, не попал в список главных разочарований.
AS опубликовал список главных разочарований нынешнего сезона
AS опубликовал список главных разочарований нынешнего сезона
as.com

Авторитетное издание AS опубликовал список главных разочарований нынешнего сезона среди тех игроков, которые присоединились к испанским клубом перед началом кампании.

Главными разочарованиями эксперты издания считают:

  • Френки де Йонг (Барселона);
  • Жоау Фелиш (Атлетико);
  • Лука Йович (Реал);
  • Борха Иглесиас (Бетис);
  • Марио Эрмосо (Атлетико);
  • Рони Лопеш (Севилья);
  • Фернандо Калеро (Эспаньол);
  • Педро Порро (Вальядолид).

Примечательно, что Фелиш перешел в ряды “матрасников“ из Бенфики за 126 миллионов евро. Каталонцы заплатили Аяксу за трансфер Де Йонга 75 миллионов, а Реал перечислил Айнтрахту 60 миллионов за Йовича.

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Стоит отметить, что в этот список не попал полузащитник Реала Эден Азар, который провел 10 матчей за мадридский клуб, отличившись 1 голом и 4 ассистами. Стоимость его трансфера составила 130 миллионов евро.

Ранее Лука Йович признал, что провалил сезон в Реале. Впрочем, в ближайшее трансферное окно он может покинуть клуб из-за нарушения правил карантина.

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Теги: Френки де Йонг, Жоау Фелиш, Лука Йович, Барселона, Реал, Реал Мадрид, Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, разочарование
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