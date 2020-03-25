Де Йонг и Йович - в списке новичков Ла Лиги, которые разочаровали своим выступлением
Авторитетное издание AS опубликовал список главных разочарований нынешнего сезона среди тех игроков, которые присоединились к испанским клубом перед началом кампании.
Главными разочарованиями эксперты издания считают:
- Френки де Йонг (Барселона);
- Жоау Фелиш (Атлетико);
- Лука Йович (Реал);
- Борха Иглесиас (Бетис);
- Марио Эрмосо (Атлетико);
- Рони Лопеш (Севилья);
- Фернандо Калеро (Эспаньол);
- Педро Порро (Вальядолид).
Примечательно, что Фелиш перешел в ряды “матрасников“ из Бенфики за 126 миллионов евро. Каталонцы заплатили Аяксу за трансфер Де Йонга 75 миллионов, а Реал перечислил Айнтрахту 60 миллионов за Йовича.
Читай также: Азар: У меня выдался плохой первый сезон в Реале
Стоит отметить, что в этот список не попал полузащитник Реала Эден Азар, который провел 10 матчей за мадридский клуб, отличившись 1 голом и 4 ассистами. Стоимость его трансфера составила 130 миллионов евро.
Ранее Лука Йович признал, что провалил сезон в Реале. Впрочем, в ближайшее трансферное окно он может покинуть клуб из-за нарушения правил карантина.
Полная версия правил