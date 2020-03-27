Реал не планирует сокращать зарплаты своих футболистов

Мадридский клуб тратит на зарплаты на 144 миллиона евро меньше, чем Барселона.

Мадридский Реал не рассматривает идею сокращения зарплат футболистов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Читай также: В Барселоне подсчитали убытки от коронавируса

Как сообщает AS, Флорентино Перес не планирует прибегать к такому способу сокращения расходов. В клубе рассчитывают, что сезон все же будет доигран, и это частично возместит убытки от вынужденной паузы.

"Сливочные" тратят на зарплату своих игроков 283 миллиона евро в год, что на целых 144 миллиона меньше, чем в Барселоне. Также источник отмечает, что чистая прибыль Реала за последние 10 лет составляет 324 миллиона евро, так что клуб способен пережить временный кризис.

Отметим, что к сокращению зарплат прибегли многие европейские клубы, в том числе Бавария, Ювентус и Барселона. Примечательно, что игроки "сине-гранатовых" отказываются от этой идеи из-за Реала, но каталонцы намерены это сделать, используя законодательные рычаги.

Ранее сообщалось, что загребское Динамо уволило тренеров, которые отказались от понижения зарплаты.