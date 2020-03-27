Реал не планирует сокращать зарплаты своих футболистов
Мадридский Реал не рассматривает идею сокращения зарплат футболистов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Как сообщает AS, Флорентино Перес не планирует прибегать к такому способу сокращения расходов. В клубе рассчитывают, что сезон все же будет доигран, и это частично возместит убытки от вынужденной паузы.
"Сливочные" тратят на зарплату своих игроков 283 миллиона евро в год, что на целых 144 миллиона меньше, чем в Барселоне. Также источник отмечает, что чистая прибыль Реала за последние 10 лет составляет 324 миллиона евро, так что клуб способен пережить временный кризис.
Отметим, что к сокращению зарплат прибегли многие европейские клубы, в том числе Бавария, Ювентус и Барселона. Примечательно, что игроки "сине-гранатовых" отказываются от этой идеи из-за Реала, но каталонцы намерены это сделать, используя законодательные рычаги.
Ранее сообщалось, что загребское Динамо уволило тренеров, которые отказались от понижения зарплаты.
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