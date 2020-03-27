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Реал не планирует сокращать зарплаты своих футболистов

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Мадридский клуб тратит на зарплаты на 144 миллиона евро меньше, чем Барселона.
Реал не будет сокращать зарплаты футболистов
Реал не будет сокращать зарплаты футболистов
Getty Images

Мадридский Реал не рассматривает идею сокращения зарплат футболистов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Как сообщает AS, Флорентино Перес не планирует прибегать к такому способу сокращения расходов. В клубе рассчитывают, что сезон все же будет доигран, и это частично возместит убытки от вынужденной паузы.

"Сливочные" тратят на зарплату своих игроков 283 миллиона евро в год, что на целых 144 миллиона меньше, чем в Барселоне. Также источник отмечает, что чистая прибыль Реала за последние 10 лет составляет 324 миллиона евро, так что клуб способен пережить временный кризис.

Отметим, что к сокращению зарплат прибегли многие европейские клубы, в том числе Бавария, Ювентус и Барселона. Примечательно, что игроки "сине-гранатовых" отказываются от этой идеи из-за Реала, но каталонцы намерены это сделать, используя законодательные рычаги.

Ранее сообщалось, что загребское Динамо уволило тренеров, которые отказались от понижения зарплаты.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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