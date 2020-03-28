Игроки Барселоны отказываются от сокращения зарплаты из-за Реала

Футболисты каталонского клуба недовольны тем, что в мадридском клубе не предлагают подобных мер.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу пытается достичь договоренности с игроками клуба о снижении зарплаты.

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Футболисты отказываются от подобных мер и, по информации Marca, это связано с Реалом. Игроки не принимают предложение из-за того, что в мадридском клубе не планируются подобные меры.

Также отмечается, что футболисты не доверяют президенту клуба, так как он так и не предоставил им финансовые отчеты.

Ранее сообщалось, что игроки Ювентуса отказались от зарплаты на ближайшие четыре месяца.