Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Энрике: В работе с Месси нужно только давать инструкции

Комментариев: 0
Наставник сборной Испании отметил особенности тренировок с аргентинцем.
Луис Энрике
Луис Энрике
Getty Images

Бывший тренер Барселоны Луис Энрике рассказал, как он тренировал капитана каталонцев Луиса Энрике.

"Как это - тренировать Месси? Я не мог ему рассказать, как необходимо обводить, отдавать пас, либо бить, ведь он художник.

В работе с Лео нужно было лишь дать инструкции касательно прессинга и позиции на поле - больше ему ничего не надо", - цитирует испанского специалиста Marca.

Напомним, Луис Энрике возглавлял Барселону с 2014 по 2017 год.

 

Поделись:
Теги: футбол, Луис Энрике, Барселона, Лионель Месси
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь