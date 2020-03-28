Энрике: В работе с Месси нужно только давать инструкции

Наставник сборной Испании отметил особенности тренировок с аргентинцем.

Бывший тренер Барселоны Луис Энрике рассказал, как он тренировал капитана каталонцев Луиса Энрике.

"Как это - тренировать Месси? Я не мог ему рассказать, как необходимо обводить, отдавать пас, либо бить, ведь он художник.

В работе с Лео нужно было лишь дать инструкции касательно прессинга и позиции на поле - больше ему ничего не надо", - цитирует испанского специалиста Marca.

Напомним, Луис Энрике возглавлял Барселону с 2014 по 2017 год.