Мартинес: Азар адаптировался к Реалу и Примере, но его беспокоят травмы

Испанский специалист уверен, что бельгиец сможет стать ключевой фигурой в стане "сливочных".

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал игру полузащитника Реала Эдена Азара.

“Азар полностью адаптировался к Примере и самому Реалу, но на его пути стали травмы. Ему очень не повезло с повреждениями, а удача иногда играет ключевую роль в футболе. В этом сезоне Эден пропустил больше матчей, чем за восемь лет в Челси.

Я уверен, что это просто несчастный случай, и в скором времени все изменится. Думаю, что Азар сможет стать ключевой фигурой как в Реале, так и в сборной Бельгии“, - цитирует Мартинеса AS.

Ранее Эден Азар признался, что у него выдался плохой первый сезон в Реале.