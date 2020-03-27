Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мартинес: Азар адаптировался к Реалу и Примере, но его беспокоят травмы

Комментариев: 0
Испанский специалист уверен, что бельгиец сможет стать ключевой фигурой в стане "сливочных".
Роберто Мартинес
Роберто Мартинес
Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал игру полузащитника Реала Эдена Азара.

“Азар полностью адаптировался к Примере и самому Реалу, но на его пути стали травмы. Ему очень не повезло с повреждениями, а удача иногда играет ключевую роль в футболе. В этом сезоне Эден пропустил больше матчей, чем за восемь лет в Челси.

Я уверен, что это просто несчастный случай, и в скором времени все изменится. Думаю, что Азар сможет стать ключевой фигурой как в Реале, так и в сборной Бельгии“, - цитирует Мартинеса AS.

Ранее Эден Азар признался, что у него выдался плохой первый сезон в Реале.

Поделись:
Теги: футбол, Эден Азар, сборная Бельгии по футболу, Роберто Мартинес, Реал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь