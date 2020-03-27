Зидан: Оставайтесь дома, это - наш единственный путь к победе

Французский специалист обратился к болельщикам.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг пандемии коронавируса в мире.

“Мы все живем в крайне особенный момент. Берегите себя, своих близких и оставайтесь дома. Это - единственный способ добыть победу в этой нелегкой борьбе“, - написал француз на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Испании остановили все футбольные турниры на неопределенный срок.