Зидан: Оставайтесь дома, это - наш единственный путь к победе
Французский специалист обратился к болельщикам.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг пандемии коронавируса в мире.
“Мы все живем в крайне особенный момент. Берегите себя, своих близких и оставайтесь дома. Это - единственный способ добыть победу в этой нелегкой борьбе“, - написал француз на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что в Испании остановили все футбольные турниры на неопределенный срок.
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