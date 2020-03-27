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Зидан: Оставайтесь дома, это - наш единственный путь к победе

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Французский специалист обратился к болельщикам.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг пандемии коронавируса в мире.

“Мы все живем в крайне особенный момент. Берегите себя, своих близких и оставайтесь дома. Это - единственный способ добыть победу в этой нелегкой борьбе“, - написал француз на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Испании остановили все футбольные турниры на неопределенный срок.

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Теги: футбол, Зинедин Зидан, чемпионат Испании, Реал, вне игры
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