Барселона предлагала 50 миллионов евро за игрока Боруссии М

Каталонский клуб хотел совершить трансфер в зимнее трансферное окно.

Барселона в зимнее трансферное окно хотела приобрести игрока Боруссии Менхенгладбах Алиссана Плеа, об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, каталонский клуб искал усиление для линии атаки. Руководство Барселоны заинтересовалось 27-летним футболистом.

“Сине-гранатовы“ были готовы предложить за Плеа 50 миллионов евро, но немецкий клуб ответил отказом.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей за Боруссию М, в которых сумел забить 8 голов и отдать 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Барселона выставила на трансфер Гризманна.