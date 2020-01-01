Барселона предлагала 50 миллионов евро за игрока Боруссии М
Каталонский клуб хотел совершить трансфер в зимнее трансферное окно.
Барселона в зимнее трансферное окно хотела приобрести игрока Боруссии Менхенгладбах Алиссана Плеа, об этом сообщает Sport.es.
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По информации источника, каталонский клуб искал усиление для линии атаки. Руководство Барселоны заинтересовалось 27-летним футболистом.
“Сине-гранатовы“ были готовы предложить за Плеа 50 миллионов евро, но немецкий клуб ответил отказом.
В текущем сезоне форвард провел 28 матчей за Боруссию М, в которых сумел забить 8 голов и отдать 8 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Барселона выставила на трансфер Гризманна.
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