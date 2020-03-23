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Стало известно, когда Барселона возобновит тренировки

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Каталонцы планируют вернуться к тренировочному процессу в апреле.
Игроки Барселоны
Игроки Барселоны
Getty Images

Руководство Барселона планирует, что команда сможет возобновить тренировки 27 апреля, сообщает AS.

Отмечается, что чрезвычайное положение в Испании будет действовать до 13 апреля.

На данный момент каталонцы работают дома по индивидуальной программе и регулярно находятся на связи с тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что в Барселоне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

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Теги: футбол, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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