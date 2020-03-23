Бывшего президента Реала госпитализировали c подозрением на коронавирус

Фернандо Мартин находится в реанимации.

Экс-президент Реала Фернандо Мартин попал в больницу с симптомами COVID-19, сообщает Marca.

По информации издания, бывший функционер находится в реанимации в одной из больниц Мадрида.

Напомним, Мартин был президентом Реала в 2006 году после отставки Флорентино Переса. Через два месяца он уступил свой пост Луису Гомесу Монтехано, который был временно исполняющим обязанности до выборов, где победил Рамон Кальдерон.

Напомним, ранее бывший президент Реала Лоренсо Санс умер от коронавируса.