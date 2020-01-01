В Испании остановили все футбольные турниры на неопределенный срок

Команды не смогут играть до соответствующего решения правительства страны.

Федерация футбола Испании и Ла Лига опубликовали совместное заявление, где сообщили, что все соревнования перенесены на неопределенный срок.

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Отмечается, что турниры возобновятся только после соответствующего распоряжения правительства страны. Для принятия подобного решения в Испании должна улучшиться эпидемиологическая ситуация.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса власти ввели карантин до 23 марта.