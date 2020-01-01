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Бывший тренер Эспаньола умер от коронавируса

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Бенито Хоанет ушел из жизни после болезни.
Бенито Хоанет
Бенито Хоанет
twitter.com/RCDEspanyol

Бывший голкипер и наставник Эспаньола Бенито Хоанет скончался от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Отмечается, что Хоанет сдал положительный тест на коронавирус, но врачи не смогли его спасти.

Известно, что за несколько месяцев до болезни у него был инсульт, что негативно сказалось на состоянии его здоровья.

“Мы хотим выразить глубочайшие соболезнования и поддержать семью и друзей Бенито в это нелегкое время“, - сказано в сообщении представителей команды.

Бенито Хоанету было 84 года. Кроме Эспаньола, он также работал в Эркулесе, Кадисе, Мальорке и Тенерифе.

В 1955 году Бенито также становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Испании.

Ранее сообщалось, что бывший президент Реала умер от коронавируса.

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Теги: футбол, Эспаньол, вне игры
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