В Барселоне зафиксирован первый случай заражением коронавирусом

Скаут клуба сдал положительный тест на анализ.

В Барселоне был выявлен первый случай заражением коронавирусом, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, опасным вирусом заразился главный скаут “сине-гранатовых“ Андре Кюри. Сейчас он вместе с женой находится в бразильском Сан-Паулу, у пары проявляются симптомы болезни, но необходимости в госпитализации нет, ведь нет проблем с дыханием.

Отмечается, что Кюри заразился во время поездки в Порту-Алегри от президента Интернасьоналя Марсело Медейроса, который был заражен ранее.

Кюри работал по южноамериканскому рынку. Он сумел привести в команду Неймара, Артура, Паулиньо и других.

Ранее сообщалось, что лидеры Барселоны согласились на понижение зарплат.