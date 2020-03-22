Лидеры Барселоны согласились на понижение зарплат
Руководство Барселоны провело встречу с игроками, где участники обсудили вопрос о понижении зарплаты в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщает Mundo Deportivo.
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По информации источника, Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серхи Роберто присутствовали на переговорах. Участники сумели договориться о снижение зарплат до того времени, пока сезон не будет возобновлен.
Отмечается, что Барселона тратит 53% годового бюджета (552 млн евро) на заработные платы. Доходы существенно сократились из-за приостановки чемпионата, руководство “сине-гранатовых“ пытается сделать все, чтобы не выйти за рамки миллиарда евро.
Ранее президент каталонского клуба назвал приоритетную задачу на сезон.
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