Лидеры Барселоны согласились на понижение зарплат

Ряд игроков пошли на уступки руководства клуба.

Руководство Барселоны провело встречу с игроками, где участники обсудили вопрос о понижении зарплаты в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серхи Роберто присутствовали на переговорах. Участники сумели договориться о снижение зарплат до того времени, пока сезон не будет возобновлен.

Отмечается, что Барселона тратит 53% годового бюджета (552 млн евро) на заработные платы. Доходы существенно сократились из-за приостановки чемпионата, руководство “сине-гранатовых“ пытается сделать все, чтобы не выйти за рамки миллиарда евро.

Ранее президент каталонского клуба назвал приоритетную задачу на сезон.