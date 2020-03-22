Шевченко попал в символическую сборную самых дорогих игроков 2006 года

Украинский футболист стал вторым по стоимости.

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную 2006 года по трансферной стоимости.

Самым дорогим игроком в составе оказался бразильский футболист Роналдиньо. Его трансферная стоимость составляла 71 миллионов евро.

Вторым в рейтинге стал украинский футболист Андрей Шевченко - 51 миллионов евро. Нападающий тогда перебрался в Челси.

Всего на один миллион уступил форвард лондонского Арсенала Тьерри Анри.

Общая стоимость состава составила - 442 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Шахтер - единственный представитель УПЛ в топ-100 клубов по стоимости игроков.