Шевченко попал в символическую сборную самых дорогих игроков 2006 года
Украинский футболист стал вторым по стоимости.
Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную 2006 года по трансферной стоимости.
Самым дорогим игроком в составе оказался бразильский футболист Роналдиньо. Его трансферная стоимость составляла 71 миллионов евро.
Вторым в рейтинге стал украинский футболист Андрей Шевченко - 51 миллионов евро. Нападающий тогда перебрался в Челси.
Всего на один миллион уступил форвард лондонского Арсенала Тьерри Анри.
Общая стоимость состава составила - 442 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Шахтер - единственный представитель УПЛ в топ-100 клубов по стоимости игроков.
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