Отец Йовича призвал посадить сына в тюрьму

Серб требует справедливого решения.

Отец футболиста мадридского Реала Луки Йовича Милан поделился мнением по поводу того, что его сын нарушил правила поведения во время карантина.

Президент Сербии выступил с заявлением о том, что Луку должны посадить в тюрьму за такой поступок.

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“Лука сдал два теста, которые дали отрицательные результаты. Произошло недопонимание. Он не знал, что все еще не может покидать страну, а сейчас делают из него преступника.

Если он должен сесть в тюрьму - так отправьте! Я буду полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии, но только если он действительно виноват.

Лука приехал в Белград и сразу же закрылся дома. Он приехал в Сербию, чтобы быть со своей семьей, но не только ради девушки. Ему хотелось быть рядом с самыми близкими и дорогими ему людьми дома.

Мы поддерживаем Луку и его решение. Если люди хотят критиковать его, то пусть делают это цивилизованно. Ситуация раздута. Произошло недопонимание“, - цитирует отца Йовича As.

Ранее сообщалось, что Реал избавится от игрока, который нарушил карантин.