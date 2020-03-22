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Отец Йовича призвал посадить сына в тюрьму

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Серб требует справедливого решения.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Отец футболиста мадридского Реала Луки Йовича Милан поделился мнением по поводу того, что его сын нарушил правила поведения во время карантина.

Президент Сербии выступил с заявлением о том, что Луку должны посадить в тюрьму за такой поступок.

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“Лука сдал два теста, которые дали отрицательные результаты. Произошло недопонимание. Он не знал, что все еще не может покидать страну, а сейчас делают из него преступника.

Если он должен сесть в тюрьму - так отправьте! Я буду полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии, но только если он действительно виноват.

Лука приехал в Белград и сразу же закрылся дома. Он приехал в Сербию, чтобы быть со своей семьей, но не только ради девушки. Ему хотелось быть рядом с самыми близкими и дорогими ему людьми дома.

Мы поддерживаем Луку и его решение. Если люди хотят критиковать его, то пусть делают это цивилизованно. Ситуация раздута. Произошло недопонимание“, - цитирует отца Йовича As.

Ранее сообщалось, что Реал избавится от игрока, который нарушил карантин.

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Теги: Лука Йович, Реал Мадрид, коронавирус, карантин
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Комментариев (1)
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БМ - помойка  (аноним)  22.03.2020, 20:07
Оценка:  0
БМ - помойка
"Я буду полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии, но только если он действительно виноват" - Дебилы помоечные, и где он призывает???
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