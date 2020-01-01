Барселона намерена вернуть воспитанника из аренды

Каталонский клуб рассчитывает на футболиста.

Руководство Барселоны приняло решение вернуть Карлеса Аленью из аренды, об этом сообщает Sport. Полузащитник в зимнее трансферное окно отправился в Реал Бетис.

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По информации источника, главный тренер каталонского клуба Кике Сетьен остался довольным действиями футболиста. Специалист изъявил желание поработать с Аленьей в следующем сезоне.

За Реал Бетис игрок провел десять матчей, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.

Контракт Карлеса с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

Отметим, что испанский футболист может перебраться в Интер.