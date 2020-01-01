Барселона выставила на трансфер Гризманна

Француз летом может сменить команду.

Руководство Барселоны приняло решение расстаться с Антуаном Гризманном, об этом сообщает Diario Sport.

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По информации источника, каталонский клуб недоволен показателями француза в текущем сезоне. “Сине-гранатовые“ готовы снизить сумму за игрока до 100 миллионов евро.

Барселона хочет разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что руководство каталонцев готово рассмотреть вариант с обменом или арендой с обязательством выкупа.

Напомним, что “сине-гранатовые“ интересуются игроком Интера Лаутаро Мартинес. Итальянский клуб изъявил желание заполучить Антуана Гризманна в качестве обмена.

Ранее сообщалось, что Барселона интересуется футболистом Манчестер Сити.