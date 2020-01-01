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Барселона выставила на трансфер Гризманна

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Француз летом может сменить команду.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Руководство Барселоны приняло решение расстаться с Антуаном Гризманном, об этом сообщает Diario Sport.

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По информации источника, каталонский клуб недоволен показателями француза в текущем сезоне. “Сине-гранатовые“ готовы снизить сумму за игрока до 100 миллионов евро. 

Барселона хочет разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что руководство каталонцев готово рассмотреть вариант с обменом или арендой с обязательством выкупа.

Напомним, что “сине-гранатовые“ интересуются игроком Интера Лаутаро Мартинес. Итальянский клуб изъявил желание заполучить Антуана Гризманна в качестве обмена.

Ранее сообщалось, что Барселона интересуется футболистом Манчестер Сити.

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Теги: Антуан Гризманн, Барселона, Ла Лига, футбол
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