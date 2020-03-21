Бывший президент Реала умер от коронавируса

Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет.

Бывший президент Реала Лоренцо Санс скончалсь в больнице Мадрида (Испания) от коронавируса.

Читай также: У Дибалы и его девушки обнаружили коронавирус

Как сообщает Marca, у 76-летнего мужчины в течение восьми дней была лихорадка, после чего его состояние начало ухудшаться. Его госпитализировали во вторник, 17 марта, и его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Через день после его обращения в больницу состояние ухудшилось, и в субботу, 21 марта, он скончался.

Отметим, что Санс был президентом Реала в период с 1995 по 2000 годы. При нем мадридцы выиграли Лигу чемпионов-1997/98, обыграв в финале Ювентус.

Ранее сообщалось, что у экс-игрока Милана и сборной Италии Паоло Мальдини обнаружили коронавирус.