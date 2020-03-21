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Бывший президент Реала умер от коронавируса

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Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет.
Лоренцо Санс
Лоренцо Санс
elconfidencial.com

Бывший президент Реала Лоренцо Санс скончалсь в больнице Мадрида (Испания) от коронавируса.

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Как сообщает Marca, у 76-летнего мужчины в течение восьми дней была лихорадка, после чего его состояние начало ухудшаться. Его госпитализировали во вторник, 17 марта, и его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Через день после его обращения в больницу состояние ухудшилось, и в субботу, 21 марта, он скончался.

Отметим, что Санс был президентом Реала в период с 1995 по 2000 годы. При нем мадридцы выиграли Лигу чемпионов-1997/98, обыграв в финале Ювентус.

Ранее сообщалось, что у экс-игрока Милана и сборной Италии Паоло Мальдини обнаружили коронавирус.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, коронавирус, смерть, COVID-19
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