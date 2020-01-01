Барселона может продать Ракитича в Севилью за 20 миллионов

Хавбек может вернуться в свою прежнюю команду.

Барселона рассматривает вариант с продажей полузащитника команды Ивана Ракитича в Севилью.

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По информации Goal, “сине-гранатовые“ отдадут хавбека за 20 миллионов евро. Примечательно, что ранее Ракитич уже выступал за Севилью, и в 2014 году перешел из этой команды в стан Барселоны. Каталонцы заплатили за футболиста 18 миллионов евро.

Источник отмечает, что “блаугранас“ не собираются вести долгих переговоров, так как контракт Ракитича с клубом истекает через год.

Ранее сообщалось, что Иван Ракитич отказался переходить в Ювентус.