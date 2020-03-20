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Бартомеу назвал приоритетную задачу Барселоны

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Президент хочет продлить контракт с главной звездой команды.
Лионель Месси - Хосеп Мария Бартомеу
Лионель Месси - Хосеп Мария Бартомеу
as.com

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу намерен продлить контракт с лидером клуба Лионелем Месси, об этом сообщает As.

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По информации источника, функционер считает продление соглашения с аргентинцем - приоритетной задачей. Текущий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года. По условиям контрактного соглашения Лионель может уйти по завершении каждого сезона.

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Отмечается, что Бартомеу планировал обсудить условия сделки с отцом футболиста Хорхе Месси в марте, но скандальные события изменили планы.

Кроме этого, Месси хотел бы подписать контракт с Барселоной до 2022 года, сохранив в нем пункт, по которому он при желании мог бы уйти летом 2021-го.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет предложить Месси контракт с рекордной зарплатой.

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Теги: Хосеп Мария Бартомеу, Лионель Месси, Барселона, футбол
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