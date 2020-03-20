Бартомеу назвал приоритетную задачу Барселоны
Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу намерен продлить контракт с лидером клуба Лионелем Месси, об этом сообщает As.
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По информации источника, функционер считает продление соглашения с аргентинцем - приоритетной задачей. Текущий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года. По условиям контрактного соглашения Лионель может уйти по завершении каждого сезона.
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Отмечается, что Бартомеу планировал обсудить условия сделки с отцом футболиста Хорхе Месси в марте, но скандальные события изменили планы.
Кроме этого, Месси хотел бы подписать контракт с Барселоной до 2022 года, сохранив в нем пункт, по которому он при желании мог бы уйти летом 2021-го.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет предложить Месси контракт с рекордной зарплатой.
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