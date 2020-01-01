Реал избавится от игрока, который нарушил карантин

"Сливочные" продадут юного нападающего.

Руководство мадридского Реала приняло решение продать форварда Лука Йовича, который нарушил правила карантина в клубе, об этом сообщает Daily Star.

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По информации источника, “сливочные“ рассчитывают отправить игрока в АПЛ. Мадридский клуб предложит Тоттенхэму и Челси футболиста. Команды заинтересованы в приобретение Йовича.

Сербский нападающий отправился на родину, чтобы посетить день рождения подруги. Президент Сербии заявил, что готов арестовать игрока за нарушение карантина.

Отметим, что Йович признал свою вину.