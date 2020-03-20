Футболист Реала признал свою вину в нарушении карантина

Игрок не знал о правилах.

Форвард Реала Лука Йович рассказал, почему нарушил карантин. Серб отправился в родную страну, чтобы посетить день рождения подруги.

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“Я нарушил изоляцию, ведь не знал о правилах. Я понимаю, что в это трудно поверить, но это правда.

В Испании, и даже в Италии и в странах, за которыми мы наблюдаем через интернет, любой, кто находится на карантине, может выходить и выбрасывать мусор раз в день, ходить в аптеку или магазин. Поэтому я подумал, что здесь, в Сербии, применяются те же правила.

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Это моя вина, что я не знал всего этого. Но я думаю, что важно объяснять такие вещи понятливее, особенно людям, которые приезжают из-за границы. Я не хочу обвинять власти в моем невежестве.

Я знал о том, что происходило, поэтому есть документ, подтверждающий это. Я готов нести последствия за свои действия.

Почему вернулся? Я хотел увидеть моего сына и обнять его. Ради него я хотел вернуться в Белград, но ситуация не позволяет мне с ним видеться.

Это первое, что я сделаю, когда закончится изоляция. Мне бы хотелось провести время с семьей. Я также хотел бы помочь своим согражданам“, - приводит слова Йовича Marca.

Отметим, что президент Сербии готов арестовать Йовича.