Ривалдо: Коутиньо должен сражаться за место в Барселоне

Бразилец обязан показать свое мастерство в каталонском клубе.

Бывший футболист Барселоны Ривалдо поделился мнением по поводу будущего Филиппе Коутиньо в каталонском клубе.

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“Сейчас такое впечатление, что Бавария не будет выкупать Филиппе Коутиньо в конце сезона, и он вернется в Барселону. К сожалению, для него все сложилось не лучшим образом, и он вернется в каталонский клуб.

Руководство команды и тренер должны решить, получит ли он еще один шанс в следующем сезоне. Если ему дадут возможность, то Коутиньо должен прогрессировать и показать, каким отличным игроком он является.

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Филиппе должен доказать, что все ошибались, когда списывали его со счетов, что он все еще может делать разницу в любой команде. Безусловно, что есть вероятность того, что он перейдет в английский клуб.

Я думаю, что Коутиньо должен сражаться за место в Барселоне и попытаться убедить клуб в своем мастерстве. Он должен показать свой характер“, - цитирует Ривалдо Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Коутиньо не намерен возвращаться в Барселону.