Стало известно, останется ли Сетьен в Барселоне

Руководство клуба даст шанс специалисту.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен продолжит работу в каталонском клубе, об этом сообщает Diario Sport.

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По информации источника, руководство “сине-гранатовых“ даст шанс специалисту реализовать свой проект. Боссам клуба нравится, что Сетьен придерживается философии команды и имеет постоянный контакт с футболистами.

Отмечается, что руководители Барселоны уведомили тренера о своем решение. Спортивный директор Эрик Абидаль уже общается с Сетьеном по поводу возможных трансферов.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует снизить игрокам зарплаты на время пандемии коронавируса.