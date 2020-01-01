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Стало известно, останется ли Сетьен в Барселоне

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Руководство клуба даст шанс специалисту.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен продолжит работу в каталонском клубе, об этом сообщает Diario Sport.

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По информации источника, руководство “сине-гранатовых“ даст шанс специалисту реализовать свой проект. Боссам клуба нравится, что Сетьен придерживается философии команды и имеет постоянный контакт с футболистами.

Отмечается, что руководители Барселоны уведомили тренера о своем решение. Спортивный директор Эрик Абидаль уже общается с Сетьеном по поводу возможных трансферов.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует снизить игрокам зарплаты на время пандемии коронавируса.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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