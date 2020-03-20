Куман: Я верю, что смогу возглавить Барселону

Специалист хочет поработать с лучшими игроками в мире.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман изъявил желание возглавить Барселону.

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“Мне позвонили зимой из каталонского клуба, но ответил отказом в связи с обязательствами перед сборной. Через два года у меня будет шанс уйти. Если честно, то у меня есть два отрезка по два года в контракте, так что после Евро оценим ситуацию.

Я не думаю, что было риском возглавить Барселону после Эрнесто Вальверде. У меня есть свои планы с Нидерландами. Каталонский клуб всегда может выигрывать крупные трофеи, у них есть очень хорошие игроки, они могут приобрести лучших футболистов мира.

Не важно, в каком положении Барселона находится, но она нравится всем. Я провел лучшее время за карьеру игрока именно там. Я верю, что однажды смогу возглавить “сине-гранатовых“, - цитирует Кумана Marca.

Ранее Куман сообщил, когда сможет тренировать Барселону.