Ракитич отказался переходить в Ювентус
Хорват планирует вернуться в Севилью.
Футболист Барселоны Иван Ракитич в зимнее трансферное окно мог покинуть каталонский клуб, об этом сообщает Marca.
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По информации источника, Ракитич получил выгодное предложение от Ювентуса, но отказался переходить в туринский клуб. Итальянцы были готовы заплатить за игрока 42 миллиона евро, а самому футболисту предлагали доклад, который увеличивал нынешнею зарплату.
Отмечается, что Ракитич уже определился с планами на будущее. В летнее трансферное окно он покинет Барселону и его целью является возвращение в Севилью, где уже выступал до перехода в каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что хорват может войти в сделку по Неймару.
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