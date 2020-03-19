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Ракитич отказался переходить в Ювентус

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Хорват планирует вернуться в Севилью.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Футболист Барселоны Иван Ракитич в зимнее трансферное окно мог покинуть каталонский клуб, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, Ракитич получил выгодное предложение от Ювентуса, но отказался переходить в туринский клуб. Итальянцы были готовы заплатить за игрока 42 миллиона евро, а самому футболисту предлагали доклад, который увеличивал нынешнею зарплату.

Отмечается, что Ракитич уже определился с планами на будущее. В летнее трансферное окно он покинет Барселону и его целью является возвращение в Севилью, где уже выступал до перехода в каталонский клуб. 

Ранее сообщалось, что хорват может войти в сделку по Неймару.

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Теги: Иван Ракитич, Барселона, Ювентус, Севилья, Ла Лига, футбол
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