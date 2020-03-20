Барселона планирует снизить игрокам зарплаты на время пандемии коронавируса

Клуб испытывает финансовые потери в связи с нынешней ситуаций в мире из-за коронавируса.

Руководство Барселоны рассматривает вариант с понижением зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.

Как стало известно AS, президент “сине-гранатовых“ Жозеп Бартомеу будет вынужден договориться с игроками о снижении денег, так как клуб испытывает серьезные финансовые потери из-за COVID-19.

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Клуб оценил ситуацию и уже понимает, что не сможет достигнуть запланированных показателей бюджета в нынешнем сезоне. Ожидалось, что размер бюджета клуба составит 1,047 миллиарда евро, из которых доля зарплат составит 61% (507 миллионов евро - зарплаты и 135 - амортизация).

В ближайшее время должно состояться заседание правления каталонского клуба, на котором будет решаться данный вопрос.

Ранее сообщалось, что Барселона продаст ряд игроков, чтобы насобирать денег на трансферы Неймара и Мартинеса.