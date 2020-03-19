Коронавирус спас Зидана от увольнения

"Сливочные" не будут увольнять наставника, даже если результаты по итогам сезона будут не впечатляющими.

Пандемия коронавируса - причина, по которой практически весь мировой спорт сейчас находится "на паузе", однако в случае Зинедина Зидана COVID-19 сохранил ему работу.

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Как сообщает AS, мадридский Реал пересмотрел свои планы на кадровые изменения в составе команды из-за разразившегося кризиса. Изначально "сливочные" собирались отправить главного тренера команды в отставку, если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.

Теперь же боссы Королевского клуба не будут отправлять специалиста в отставку, даже если их не устроят результаты команды по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан превзошел Жозе Моуринью по количеству побед Реала в Ла Лиге.