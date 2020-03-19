Президент Сербии готов арестовать игрока Реала

Лука Йович отправился из Испании в Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич пригрозил форварду Реала Луке Йовичу арестом за то, что он нарушил правила карантина. Также критике подвергся полузащитник Асколи Никола Нинкович, который также нарушил условия самоизоляции.

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“Нинкович сейчас находится в отеле, а Йович - в своей квартире. В случае, если они еще раз покинут свои жилища, мы их арестуем. Думаю, они сожалеют о своем поступке. Им нужно понять, что жизнь людей намного важнее, чем деньги и статус“, - цитирует Вучича AS.

Отметим, что оба футболиста должны были находиться на 28-дневном карантине как граждане, которые прибыли в Сербию из других стран. Однако Йович и Нинкович выходили на улицы Белграда, чем оказались недовольны власти страны.

Напомним, Лука Йович со скандалом покинул Испанию - он нарушил приказ Реала оставаться в стране на время карантина и вылетел в Сербию на день рождения подруги.