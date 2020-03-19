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Президент Сербии готов арестовать игрока Реала

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Лука Йович отправился из Испании в Сербию.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич пригрозил форварду Реала Луке Йовичу арестом за то, что он нарушил правила карантина. Также критике подвергся полузащитник Асколи Никола Нинкович, который также нарушил условия самоизоляции.

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“Нинкович сейчас находится в отеле, а Йович - в своей квартире. В случае, если они еще раз покинут свои жилища, мы их арестуем. Думаю, они сожалеют о своем поступке. Им нужно понять, что жизнь людей намного важнее, чем деньги и статус“, - цитирует Вучича AS.

Отметим, что оба футболиста должны были находиться на 28-дневном карантине как граждане, которые прибыли в Сербию из других стран. Однако Йович и Нинкович выходили на улицы Белграда, чем оказались недовольны власти страны.

Напомним, Лука Йович со скандалом покинул Испанию - он нарушил приказ Реала оставаться в стране на время карантина и вылетел в Сербию на день рождения подруги.

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Теги: Лука Йович, Реал, Испания, Сербия, вне игры, карантин, коронавирус, футбол, COVID-19
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