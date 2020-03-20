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Месси понабивал туалетную бумагу и передал эстафету Суаресу и Агуэро

Комментариев: 1
Аргентинец принял участие в популярном челлендже, который появился как призыв оставаться дома во время пандемии коронавируса.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал очередным звездным участником популярного челленджа "Оставайся дома". Суть этого задания - набить туалетную бумагу, а появился этот челлендж как призыв не выходить на улицу во время пандемии коронавируса.

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Аргентинец не остался в стороне и записал видео, где принял "вызов". Также он передал эстафету таким известным футболистам, как Хави, Артуро Видаль, Жорди Альба, Луис Суарес и Серхио Агуэро.

Отметим, что на счету Месси 31 матч за Барселону в нынешнем сезоне, в которых он забил 24 гола и отдал 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что голкипер Шахтера Андрей Пятов вместе с известным ведущим принял участие в челлендже.

Кроме того, засветился в этом "вызове" и президент киевского Динамо Игорь Суркис.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, футбол, вне игры, карантин, коронавирус, челлендж, видео, COVID-19
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Комментариев (1)
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МаксимУм    20.03.2020, 10:43
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МаксимУм
Пусть попробуют обуховской понабивать! Главное ногу не сломать...
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