Месси понабивал туалетную бумагу и передал эстафету Суаресу и Агуэро

Аргентинец принял участие в популярном челлендже, который появился как призыв оставаться дома во время пандемии коронавируса.

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал очередным звездным участником популярного челленджа "Оставайся дома". Суть этого задания - набить туалетную бумагу, а появился этот челлендж как призыв не выходить на улицу во время пандемии коронавируса.

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Аргентинец не остался в стороне и записал видео, где принял "вызов". Также он передал эстафету таким известным футболистам, как Хави, Артуро Видаль, Жорди Альба, Луис Суарес и Серхио Агуэро.

Отметим, что на счету Месси 31 матч за Барселону в нынешнем сезоне, в которых он забил 24 гола и отдал 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что голкипер Шахтера Андрей Пятов вместе с известным ведущим принял участие в челлендже.

Кроме того, засветился в этом "вызове" и президент киевского Динамо Игорь Суркис.