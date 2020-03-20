Месси понабивал туалетную бумагу и передал эстафету Суаресу и Агуэро
Нападающий Барселоны Лионель Месси стал очередным звездным участником популярного челленджа "Оставайся дома". Суть этого задания - набить туалетную бумагу, а появился этот челлендж как призыв не выходить на улицу во время пандемии коронавируса.
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Аргентинец не остался в стороне и записал видео, где принял "вызов". Также он передал эстафету таким известным футболистам, как Хави, Артуро Видаль, Жорди Альба, Луис Суарес и Серхио Агуэро.
#10TouchesChallenge by Leo Messi— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 19, 2020
VIDEO: https://t.co/5NSNmzCWY7
🔵🔴🏡 #CulersAtHome #StayAtHome pic.twitter.com/QKrrvoDUFK
Отметим, что на счету Месси 31 матч за Барселону в нынешнем сезоне, в которых он забил 24 гола и отдал 16 ассистов.
Ранее сообщалось, что голкипер Шахтера Андрей Пятов вместе с известным ведущим принял участие в челлендже.
Кроме того, засветился в этом "вызове" и президент киевского Динамо Игорь Суркис.
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