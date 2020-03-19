Эррера хочет вернуться в Сарагосу

Сейчас хавбек представляет цвета ПСЖ.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера признался, что хотел бы однажды вернуться в Сарагосу.

“Я был очень счастлив в Бильбао, но я болею за Сарагосу, чего я никогда не скрывал. Надеюсь, что после того, как я завоюю трофеи с ПСЖ, я смогу вернуться в Сарагосу, домой.

Мне очень повезло, что я смог заиграть в Атлетике и насладиться философией этого клуба, но я надеюсь вернуться в Сарагосу, клуб, который я поддерживаю. Я воспитанник этой команды, поэтому навсегда останусь ее болельщиком.

Сарагоса - это мой клуб“, - цитирует Эрреру Marca.

В этом сезоне Эррера провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.