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Эррера хочет вернуться в Сарагосу

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Сейчас хавбек представляет цвета ПСЖ.
Андер Эррера
Андер Эррера
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера признался, что хотел бы однажды вернуться в Сарагосу.

“Я был очень счастлив в Бильбао, но я болею за Сарагосу, чего я никогда не скрывал. Надеюсь, что после того, как я завоюю трофеи с ПСЖ, я смогу вернуться в Сарагосу, домой.

Мне очень повезло, что я смог заиграть в Атлетике и насладиться философией этого клуба, но я надеюсь вернуться в Сарагосу, клуб, который я поддерживаю. Я воспитанник этой команды, поэтому навсегда останусь ее болельщиком.

Сарагоса - это мой клуб“, - цитирует Эрреру Marca.

В этом сезоне Эррера провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Теги: футбол, ПСЖ, Сарагоса, Андер Эррера
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