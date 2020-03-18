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Стало известно, когда Примера рассчитывает продолжить сезон

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Ожидается, что полностью провести оставшиеся матчи чемпионата Испании удастся до 30 июня.
Хавьер Тебас
Хавьер Тебас
Getty Images

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал о планах на возобновление и завершение нынешнего сезона чемпионата Испании.

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"Наш основной сценарий на данный момент в том, чтобы полностью завершить сезон 30 июня. Для этого мы должны возобновить игры в середине или конце мая - это самая поздняя дата. 

Все остальные сценарии идут в абсолютно другом направлении. Также повлиять может и Лига чемпионов, которую теперь хотят проводить в выходные. Мы сделали календарные расчеты еще до того, как УЕФА вынес решение относительно Евро", - приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании могут завершить досрочно.

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Теги: Хавьер Тебас, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Испания, чемпионат Испании, Примера
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