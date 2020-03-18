Стало известно, когда Примера рассчитывает продолжить сезон

Ожидается, что полностью провести оставшиеся матчи чемпионата Испании удастся до 30 июня.

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал о планах на возобновление и завершение нынешнего сезона чемпионата Испании.

Читай также: Молодой испанский футболист умер от коронавируса

"Наш основной сценарий на данный момент в том, чтобы полностью завершить сезон 30 июня. Для этого мы должны возобновить игры в середине или конце мая - это самая поздняя дата.

Все остальные сценарии идут в абсолютно другом направлении. Также повлиять может и Лига чемпионов, которую теперь хотят проводить в выходные. Мы сделали календарные расчеты еще до того, как УЕФА вынес решение относительно Евро", - приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании могут завершить досрочно.