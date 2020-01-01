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Барселона продаст ряд игроков, чтобы насобирать денег на трансферы Неймара и Мартинеса

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"Сине-гранатовым" не хватает финансов на оба трансфера, и поэтому придется избавиться от некоторых футболистов.
Барселона продаст ряд своих футболистов
Барселона продаст ряд своих футболистов
Getty Images

Барселону в ближайшее летнее трансферное окно ожидают серьезные кадровые изменения.

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По информации Goal, каталонцы летом собираются купить форварда ПСЖ Неймара и нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, однако на оба трансфера денег у клуба в данный момент нет.

В связи с этим "сине-гранатовые" собираются продать целый ряд своих игроков, на услуги которых они не особо рассчитывают.

Также источник отмечает, что Барселона может включить некоторых футболистов в сделку. Так, парижанам за Неймара могут достаться Ракитич и Видаль, а миланцам - Усман Дембеле.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси покинет команду, если клуб не вернет Неймара.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, футбол
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