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Главная цель Реала на лето - продать Бэйла - Marca

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Трансфер валлийца будет тяжело осуществить из-за его зарплаты.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

В летнее трансферное окно мадридский Реал собирается избавиться от крайнего полузащитника команды Гарета Бэйла.

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Как сообщает Marca, для "сливочных" осуществить продажу валлийца - цель №1. При этом есть большая проблема - зарплата футболиста в размере порядка 17 миллионов евро в год. В связи с этим, единственными потенциальными покупателями являются клубы из Китая.

В нынешнем сезоне Бэйл провел 14 матчей в Примере, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал хочет купить Мауро Икарди.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, трансфер
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