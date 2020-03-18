Барселона готова включить Дембеле в сделку по Лаутаро
Каталонский клуб готов пожертвовать французским футболистом.
Руководство Барселоны продолжает работать над приобретением игрока Интера Лаутаро Мартинеса.
Читай также: Барселона планирует избавиться от Ракитича
Как сообщает Mundo Deportivo, Интер готов расстаться с лидером команды, если в сделку будет включен атакующий футболист.
Ранее “нерадзурри“ настаивали на Антуане Гризманне, Артуро Видаля и Нельсона Семеду, но сейчас готовы пополнить свой состав Усманом Дембеле.
В Барселоне сомневаются, что у француза будет игровое время, ведь каталонский клуб работает над возвращением Неймара из ПСЖ.
Напомним, что Усман Дембеле выбыл до конца сезона.
Полная версия правил