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Барселона готова включить Дембеле в сделку по Лаутаро

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Каталонский клуб готов пожертвовать французским футболистом.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Руководство Барселоны продолжает работать над приобретением игрока Интера Лаутаро Мартинеса.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Интер готов расстаться с лидером команды, если в сделку будет включен атакующий футболист.

Ранее “нерадзурри“ настаивали на Антуане Гризманне, Артуро Видаля и Нельсона Семеду, но сейчас готовы пополнить свой состав Усманом Дембеле.

В Барселоне сомневаются, что у француза будет игровое время, ведь каталонский клуб работает над возвращением Неймара из ПСЖ. 

Напомним, что Усман Дембеле выбыл до конца сезона.

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Теги: Усман Дембеле, Барселона, Лаутаро Мартинес, Интер, футбол
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