Барселона готова включить Дембеле в сделку по Лаутаро

Каталонский клуб готов пожертвовать французским футболистом.

Руководство Барселоны продолжает работать над приобретением игрока Интера Лаутаро Мартинеса.

Читай также: Барселона планирует избавиться от Ракитича

Как сообщает Mundo Deportivo, Интер готов расстаться с лидером команды, если в сделку будет включен атакующий футболист.

Ранее “нерадзурри“ настаивали на Антуане Гризманне, Артуро Видаля и Нельсона Семеду, но сейчас готовы пополнить свой состав Усманом Дембеле.

В Барселоне сомневаются, что у француза будет игровое время, ведь каталонский клуб работает над возвращением Неймара из ПСЖ.

Напомним, что Усман Дембеле выбыл до конца сезона.