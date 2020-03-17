Винисиус рассказал, кто помог ему в Реале больше всех

Бразилец отметил, что в клубе присутствует менталитет победителей.

Форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился своим мнением об одноклубнике Кариме Бензема.

“Кто мне помог больше всех? Конечно, Карим Бензема. Он помогает мне с первого дня, советует, как принимать правильные решения. Когда мы играет вместе, он говорит оставаться спокойным и сфокусированным.

В нашей команде очень сильный менталитет победителей, каждый из нас настроен на победы во всех матчах и усиление соревновательного духа.

Если ты хоть немного расслабишься на тренировке, то уже не сможешь догнать остальных.

Например, Марсело очень техничный и обладает невероятным контролем мяча, а Карим мыслит на 10 секунд впереди остальных“, - цитирует Винисиуса AS.

Ранее сообщалось, что Реал хочет купить Икарди.