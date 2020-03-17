Реал хочет купить Икарди

Аргентинский форвард попал в сферу интересов Королевского клуба.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Мауро Икарди в скором времени может сменить клубную прописку.

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27-летний форвард выступает в Париже на правах аренды, а его контракт принадлежит миланскому Интеру. Как стало известно El Mundo Deportivo, в летнее межсезонье мадридский Реал попытается выкупить у "нерадзурри" Икарди.

Королевский клуб готов предложить за аргентинца 70 миллионов евро. При этом ПСЖ, где сейчас выступает Икарди, также имеет право выкупить футболиста - потратить нужно 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Мауро провел 31 матч за парижан, забив 20 голов и отдав четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди может покинуть ПСЖ из-за конфликта с лидерами клуба.