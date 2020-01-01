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Эспаньол сообщил о шести заболевших коронавирусом

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Команда находится на двухнедельном карантине.
Эспаньол сообщил о шести заражениях коронавирусом
Эспаньол сообщил о шести заражениях коронавирусом
Getty Images

В испанском Эспаньоле обнаружены случае заражения коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт клуба, COVID-19 выявили у шести человек - игроков первой команды и тренерского клуба

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У всех зараженных наблюдаются легкие симптомы заболевания и они соблюдают все рекомендации врачей, чтобы выздороветь как можно скорее.

Отметим, что вся команда "бело-синих" находится на карантине с 13 марта.

Напомним, Ла Лига приостановила сезон как минимум на две недели.

Ранее сообщалось, что у трети футболистов Валенсии обнаружили коронавирус.

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Теги: Эспаньол, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, коронавирус, COVID-19
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