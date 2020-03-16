Месси покинет Барселону, если клуб не вернет Неймара

Лидер каталонского клуба недоволен текущими выступлениями команды, а также отставкой Эрнесто Вальверде.

Капитан Барселоны Лионель Месси в ближайшее время может покинуть стан каталонского клуба.

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По информации El Confidencial, есть несколько проблем, которые не устраивают аргентинского форварда. Он недоволен результатами команды и отставкой Эрнесто Вальверде, а также хочет возвращения в команду бразильца Неймара.

Месси может воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему уйти в конце сезона. При это “сине-гранатовые“ хотят продлить соглашение с Лионелем, и тогда им необходимо решить вопрос с Неймаром.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет предложить Лионелю Месси контракт с рекордной зарплатой.