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Месси покинет Барселону, если клуб не вернет Неймара

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Лидер каталонского клуба недоволен текущими выступлениями команды, а также отставкой Эрнесто Вальверде.
Лионель Месси и Неймар
Лионель Месси и Неймар
Getty Images

Капитан Барселоны Лионель Месси в ближайшее время может покинуть стан каталонского клуба.

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По информации El Confidencial, есть несколько проблем, которые не устраивают аргентинского форварда. Он недоволен результатами команды и отставкой Эрнесто Вальверде, а также хочет возвращения в команду бразильца Неймара.

Месси может воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему уйти в конце сезона. При это “сине-гранатовые“ хотят продлить соглашение с Лионелем, и тогда им необходимо решить вопрос с Неймаром.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет предложить Лионелю Месси контракт с рекордной зарплатой.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Неймар
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